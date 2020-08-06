Лукашенко не хочет видеть младшего сына президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит 15-летнего сына Николая себе в преемники. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

«Нет, Коля мой, наверное, никогда не будет президентом. Я не хочу», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ни он, ни его дети никогда не покинут страну. Также он рассказывал, что его младший сын Николай придерживается оппозиционных взглядов.

У Лукашенко три сына: Виктор (44 года), Дмитрий (40 лет) и Николай (15 лет).

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