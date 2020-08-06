Лукашенко убежден, что коронавирус ему «подкинули»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что коронавирус, которым он переболел, ему «подкинули», пишет ТАСС.

«Мы склоняемся все же к тому, что мне его, все-таки, подкинули», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что сейчас ищет тот момент, где это произошло.

Ранее стало известно, что Лукашенко переболел коронавирусом, но перенес его в легкой форме.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 19 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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