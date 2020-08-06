Россия финансирует экс-кандидатов в президенты Белоруссии, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не зарегистрированные на президентских выборах Виктор Бабарико и Валерий Цепкало финансово поддерживаются Россией. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

«Больше, чем финансируются. Там огромные деньги закачены через Газпром», — сказал он.

Президентские выборы в Белоруссии должны состояться 9 августа. Один из главных соперников Александра Лукашенко в выборах на пост главы государства Виктор Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Другой кандидат в президенты — Валерий Цепкало — в конце июля покинул Белоруссию. По словам его супруги, из достоверных источников Цепкало получил информацию о готовящемся задержании и возможном лишении родительских прав. Еще одного кандидата — оппозиционера Сергея Тихановского — задержали в мае, а в июне против него возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании проведению выборов. После того, как Центризбирком страны отказался регистрировать в качестве кандидатов Цепкало и Бабарико, в ряде крупных городов Белоруссии начались массовые протесты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко заверил, что ни он, ни его дети никогда не сбегут из Белоруссии

— Лукашенко заявил, что готов дать вооруженный отпор

— Лукашенко об идее объединения с Россией: в Белоруссии это никогда не воспримут