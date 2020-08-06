Лукашенко об идее объединения с Россией: в Белоруссии это никогда не воспримут

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает идею политического объединения России и Белоруссии невозможной. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «В гостях у Гордона».

«Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут», — сказал он.

По словам президента, народ Белоруссии «перезрел» для этой идеи. Он добавил, что такое было бы возможно «лет 20-25 назад», но не сейчас.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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