Лукашенко заверил, что ни он, ни его дети никогда не сбегут из Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его дети никогда не покинут страну,
«Есть досужие разговоры о том, что Лукашенко придется сбежать. Лукашенко никогда никуда не побежит. И мои дети никуда не побегут. Это моя особенность», — сказал президент.
Политик добавил, что бегут те, у кого «карманы набиты».
У Лукашенко три сына: Виктор (44 года), Дмитрий (40 лет) и Николай (15 лет).
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