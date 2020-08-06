Лукашенко заверил, что ни он, ни его дети никогда не сбегут из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни он, ни его дети никогда не покинут страну,

«Есть досужие разговоры о том, что Лукашенко придется сбежать. Лукашенко никогда никуда не побежит. И мои дети никуда не побегут. Это моя особенность», — сказал президент.

Политик добавил, что бегут те, у кого «карманы набиты».

У Лукашенко три сына: Виктор (44 года), Дмитрий (40 лет) и Николай (15 лет).

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