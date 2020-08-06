Лукашенко заявил, что в отношениях с Путиным есть напряжение

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в отношениях с президентом России Владимиром Путиным есть напряжение, пишет РИА «Новости».

«У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба — сильные личности, извините за нескромность», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что считает Путина старшим братом «по возрасту, и по весу старший брат». Лукашенко также отметил, что старший брат должен всегда поддерживать младшего.

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