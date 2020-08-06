Кандидат в президенты Белоруссии назвал возможную цель задержания россиян под Минском

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что не верит в информацию о намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мне кажется, что власти очень повезло, что у нас появились какие-то транзитчики. Не думаю, что они ехали к нам свергать режим», — сказал он.

Черчень выразил мнение, что история с задержанными под Минском россиянами, которых подозревают в организации беспорядков, была «раздута в международный скандал», чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий.

Политик добавил, что из-за этой ситуации вряд ли будет конфликт между Россией и Белоруссией.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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