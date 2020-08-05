Трамп заявил, что в России не желают его переизбрания

Глава США Дональд Трамп считает, что власти РФ не желают его победы на предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Что касается России, поверьте, они хотели бы, чтобы я проиграл на этих выборах», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что при его руководстве НАТО увеличило расходы на оборону в Европе, а РФ не хотела бы дальнейшего укрепления Североатлантического альянса.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

— Трамп заявил, что «оживил» NASA и космонавтику США

— Трамп заявил, что на подсчет голосов по почте могут уйти годы