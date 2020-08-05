Власти Ливана распорядились арестовать всю администрацию порта в Бейруте

Правительство Ливана распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта в Бейруте, где накануне прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал LBC International.

По данным канала, все сотрудники руководства порта останутся под арестом, пока не будет установлена ответственность за произошедшее конкретных лиц.

Это решение было принято на экстренном заседании кабмина. Исполнение было возложено на ливанскую армию.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

Жертвами взрыва стали более 100 человек, пострадали более 4 тыс. жителей города.

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