Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заразился коронавирусом.

«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат», — рассказал он в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

Хасиков отметил, что его состояние позволяет удаленно работать, так как болезнь он переносит легко.

Глава региона добавил, что его родственников коронавирус не затронул.

В заключении он призвал жителей Калмыкии соблюдать меры предосторожности и ответственно относиться к своему здоровью, а также к здоровью близких и коллег.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявлено 5 204 новых случая коронавируса