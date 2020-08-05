Глава Калмыкии заразился коронавирусом
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Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков заразился коронавирусом.
«Хочу сообщить, что сам столкнулся с коронавирусом. У меня положительный результат», — рассказал он в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».
Хасиков отметил, что его состояние позволяет удаленно работать, так как болезнь он переносит легко.
Глава региона добавил, что его родственников коронавирус не затронул.
В заключении он призвал жителей Калмыкии соблюдать меры предосторожности и ответственно относиться к своему здоровью, а также к здоровью близких и коллег.
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