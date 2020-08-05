В Белоруссии заявили, что задержание россиян могут использовать для отмены выборов

Власти могут использовать задержание под Минском более 30 россиян, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить президентские выборы, заявил кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Думаю, может», — ответил Дмитриев на соответствующий вопрос.

Ранее под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

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