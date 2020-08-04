Премьер-министр Ливана объявил траур по погибшим при взрыве в Бейруте

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа днем национального траура по погибшим во время мощного взрыва в порту Бейрута, сообщает France Press.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.

Новость дополняется.

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