Израиль отверг причастность к взрыву в Бейруте

Израиль не причастен к взрыву, прогремевшему в порту Бейрута, сообщает официальный телеканал Кнессета (парламент) со ссылкой на источник в государственных органах.

«Израиль не связан с событием, произошедшим в Ливане», — передает телеканал.

Ранее Армия обороны Изралия отказалась комментировать информацию о возможном ракетном ударе по ливанской столице.

Ранее в ливанском порту в городе Бейрут произошел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел на корабле с пиротехникой. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушены части построек.

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