Украина может сделать на Донбассе свободную экономическую зону

Полномочный представитель Киева в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина может предложить Донбассу свободную экономическую зону в составе страны. Об этом политик заявил в эфире телеканала »112 Украина».

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — сказал Кравчук.

Он добавил, что не считает нужным закреплять особый статус Донбасса в украинской конституции, как и отдельные положения Минских соглашений.

По его мнению, в основном законе страны должны быть закреплены только политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, а временные задачи не должны быть отражены в нем.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям

— Тимошенко назвала «трагическую ошибку» украинцев

— Кравчук заявил, что готовит предложения по системе управления Донбассом