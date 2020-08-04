Украина может сделать на Донбассе свободную экономическую зону
Полномочный представитель Киева в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина может предложить Донбассу свободную экономическую зону в составе страны. Об этом политик заявил в эфире телеканала »112 Украина».
«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — сказал Кравчук.
Он добавил, что не считает нужным закреплять особый статус Донбасса в украинской конституции, как и отдельные положения Минских соглашений.
По его мнению, в основном законе страны должны быть закреплены только политические, социальные, экономические, национально-культурные вопросы, а временные задачи не должны быть отражены в нем.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
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