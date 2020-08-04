Трамп: объявление результатов выборов может быть отложено на месяцы

Результаты предстоящих президентских выборов в США, возможно, придется ждать несколько месяцев, заявил действующий глава государства Дональд Трамп в интервью Axios.

Подсчет результатов может задержаться из-за голосования по почте, так как из-за пандемии новой коронавирусной инфекции придется рассылать «миллионы и миллионы» бюллетеней, пояснил президент.

«Вы знаете, возможна ситуация, при которой результат этих выборы не будет известен вечером 3 ноября. Он может быть известен через два месяца», – отметил Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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