Лукашенко назвал соперницу на выборах «несчастной девчонкой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозицонного кандидата на выборах Светлану Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые не понимают, что делают, пишет агентство БелТА.

«Нашли этих трех несчастных девчонок, они же не понимают, что они читают, что вы им пишете... Они же не понимают, что говорят и что творят», — сказал Лукашенко.

Политик заявил, что работает целая «армия интернет-троллей и информационных провокаторов», чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется уже на шестой срок.

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