Лукашенко назвал «подарком криминалу» возврат к конституции 1994 года
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предложение вернуть конституцию 1994 года, передает РИА «Новости».
«Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим девяностым и вернуть конституцию 94 года - это подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу», — заявил глава государства.
Он подчеркнул, что Белоруссия точно не вернется к старой версии основного закона.
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