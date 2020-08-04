Лукашенко назвал «подарком криминалу» возврат к конституции 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг предложение вернуть конституцию 1994 года, передает РИА «Новости».

«Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим девяностым и вернуть конституцию 94 года - это подарок криминалу, подарок криминальному бизнесу», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Белоруссия точно не вернется к старой версии основного закона.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Досрочное голосование на президентских выборах началось в Белоруссии

— Лукашенко: Россия всегда будет союзником для Белоруссии

— Белоруссия намерена минимизировать зависимость экономики