Лукашенко считает, что планета может «взорваться» в любой момент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в послании к парламенту и народу в преддверии президентских выборов, что планета может «взорваться» в любой момент, передает РИА «Новости».

«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», — сказал белорусский лидер.

По мнению главы республики, международно-правовые и многосторонние политические инструменты урегулирования, которыми можно было гордиться в период холодной войны, сейчас превратились в анахронизмы, и никем не учитываются.

Лукашенко считает, что мировые правящие элиты выработать новые инструменты не смогли.

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