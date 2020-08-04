Лукашенко: Россия всегда будет союзником для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником для Минска, пишет агентство БелТА.

«Россия всегда была есть и будет нашим ближайшим союзником», — сказал Лукашенко в послании парламенту и народу.

Президент подчеркнул, что так будет всегда вне зависимости от того, кто находится у власти в Москве и Минске.

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