Во Внуково прилетел первый самолет из Турции

В московский аэропорт Внуково прилетел первый после возобновления авиасообщения самолет компании Turkish Airlines, пишет РЕН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Аэропорт Внуково обслужил первый рейс из Турции после восстановления регулярного международного авиасообщения: перелет по маршруту Стамбул (IST) — Москва (VKO) — Стамбул (IST) на специальном судне в новой ливрее выполнила авиакомпания Turkish Airlines», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скоро Москва возобновит рейсы в Анталию, Бодрум, Даламан. Полеты будут выполнять компании Turkish Airlines, «Победа», Azur Air, iFly.

Ранее Россия объявила, что с 1 августа возобновится авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше почти 700 тысяч человек.

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