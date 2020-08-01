Спикер конгресса США поругалась с главой контрразведки из-за вмешательства РФ

Спикер Нэнси Пелоси и другие высокопоставленные представители демократической партии в Палате представителей США вступились в словесную перепалку с директором Национального центра контрразведки и безопасности Уильямом Эванином из-за того, что он держит в неведении политиков относительно деталей расследования якобы вмешательства России в президентскую кампанию 2020 года. Об этом сообщает издание Politico.

Так, Пелоси заявила по итогам брифинга, что администрация президента США «скрывает» свидетельства вмешательства в выборы.

По данным издания, демократы назвали утверждение Эванина о вмешательстве Китая, России и Ирана слишком расплывчатым, в связи с тем — бессмысленным.

Один из чиновников из управления национальной разведки отметил, что разочарован Эванином, человеком с 30-летним опытом в федеральной службе, который не смог защитить секретную информацию.

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