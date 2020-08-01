Штаб Байдена: Трамп хочет отвлечь внимание заявлением о переносе выборов

Штаб наиболее вероятного кандидата на президентских выборах США от Демократической партии Джо Байдена считает, что заявление президента США Дональда Трампа о возможном переносе выборов президента — попытка отвлечь внимание. Об этом пишет Axios.

От чего именно Трамп хочет отвлечь внимание не уточняется. В штабе Байдена пообещали следить за действиями Трампа с ситуацией с коронавирусом.

Отмечается, что, вероятно, помощники Трампа убедили его, что его действия в контексте коронавируса сильно сказываются на его рейтинге.

Как сообщалось, несмотря на то что Белый дом заявил о прогрессе в разработке вакцины, экс-вице-президент и кандидат в президенты США Байден поставил под сомнение ее изобретение.

Риторика президентской кампании Байдена направлена на неспособность Трампа побороть коронавирус. Ранее бывший вице-президент заявил, что вспышка в Аризоне связана с желанием американского президента замедлить тестирование.

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