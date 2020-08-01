Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление президента в ходе общения с журналистами во Флориде.

«Мы сейчас работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерным соглашением по нераспространению», — сказал Трамп.

Он добавил, что «было бы здорово», если «у нас будет что-то в таком роде».

Ранее президент РФ Владимир Путин и Трамп в телефонном разговоре рассмотрели проблематику стратегической стабильности и ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

Действие ДСНВ (договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) истекает 5 февраля 2021 года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.

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