Путин и члены СБ РФ рассчитывают на освобождение задержанных в Минске россиян

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности России рассчитывают на освобождение задержанных ранее в Минске россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова.

По его словам, в ходе совещания российского лидера с Совбезом в пятницу, 31 июля, состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием граждан РФ в Белоруссии.

«Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — уточнил представитель Кремля.

Кроме того, на совещании были затронуты вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня.

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