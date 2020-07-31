У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили грибок в легких после коронавируса
Во время прямой трансляции бразильский президент Жаир Болсонару сообщил зрителям, что у него в легких была обнаружена грибковая инфекция, сообщает Sky News.
Глава государства добавил, что сейчас он принимает антибиотики.
Болсонару провел 3 недели на самоизоляции в президентском дворце после того, как 7 июля у него обнаружили коронавирус.
«После 20 дней в помещении у меня появились другие проблемы. В моих легких найден грибок», — заявил президент Бразилии.
Несмотря на заражение, Болсонару, который ранее называл коронавирус «маленьким гриппом», продолжает недооценивать болезнь. Он регулярно говорил о том, что потери, связанные с ограничениями для бизнеса, будут более разрушительными, чем потери от болезни.
Согласно последним опросам общественного мнения, большинство населения страны не согласно с его подходом.
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