У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили грибок в легких после коронавируса

Во время прямой трансляции бразильский президент Жаир Болсонару сообщил зрителям, что у него в легких была обнаружена грибковая инфекция, сообщает Sky News.

Глава государства добавил, что сейчас он принимает антибиотики.

Болсонару провел 3 недели на самоизоляции в президентском дворце после того, как 7 июля у него обнаружили коронавирус.

«После 20 дней в помещении у меня появились другие проблемы. В моих легких найден грибок», — заявил президент Бразилии.

Несмотря на заражение, Болсонару, который ранее называл коронавирус «маленьким гриппом», продолжает недооценивать болезнь. Он регулярно говорил о том, что потери, связанные с ограничениями для бизнеса, будут более разрушительными, чем потери от болезни.

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство населения страны не согласно с его подходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Бразилии коронавирусом заразились главы двух министерств

— Президент Бразилии сдал отрицательный тест на COVID-19

— Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом