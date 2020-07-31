Помпео признался, что постоянно обсуждает с Лавровым все щепетильные вопросы

Сенатор США Роберт Менендес спросил у госсекретаря Майка Помпео о том, говорил ли он с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Россия якобы награждает боевиков в Афганистане за действия против США, передает Mediaite.

Помпео уверил его, что он каждый раз во время общения с Лавровым затрагивает все щепетильные вопросы, которые могут поставить под угрозу любые американские интересы.

«Обсуждается <...> ситуации с нашими солдатах в Сирии, солдатами в Афганистане, действия, которые происходили в Ливии, действия на Украине. Каждый из этих факторов, которые потенциально угрожают американским интересам, я поднял в разговорах с Лавровым. И я говорю с ним с достаточно часто», — заявил Помпео.

После этого Менендес задал прямой и уточняющий вопрос Помпео о том, поднимался ли в их беседах вопрос о том, что РФ якобы платила вознаграждения за убийства американских военных. На это госсекретарь ответил с некой осторожностью: «В любое время, когда существовала тактическая угроза жизни, здоровью, безопасности, мы поднимали эти вопросы с нашими российскими коллегами, не только на моем уровне, но и с каждым из наших команд, которые взаимодействует с россиянами», — заключил он.

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