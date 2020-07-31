США вводят новые санкции против Ирана и ограничивают поставки металлов

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о введении новых санкционных мер против Ирана, которые должны помешать государству в осуществлении ядерной, ракетной и военной программ, передает РИА «Новости».

Госдепартамент определил 22 металла и материала, которые иранская сторона могла использовать для создания ракет. «Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению», — заявил Помпео. Среди попавших под запрет материалов есть сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.

По мнению Помпео, ядерная программа Ирана представляет «серьезную угрозу международному миру и безопасности».

Соединенные Штаты разорвали договоренности с Ираном в одностороннем порядке осенью 2018 года и отказались от всех своих обязательств в рамках «ядерной сделки», после чего начали восстанавливать и ужесточать односторонние санкции против Ирана.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения — до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен СВПД.

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