РАН и Нацакадемия США подписали соглашение об исследованиях по COVID

Российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о совместных исследованиях по коронавирусу, пишет РИА «Новости».

Стороны планируют сотрудничать во всех областях, касающихся коронавируса, а также проводить эпидемиологические, вирусологические, молекулярно-биологические исследования, изучать патофизиологию инфекции.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: в стране заразились 4,5 млн, выздоровели 2,2 млн, погибли почти 154 тыс. человек.

В России коронавирус подтвердился у 835 тысяч, поправились 629 тысяч, умерли около 14 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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