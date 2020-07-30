Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Я считаю, что губернатором региона может быть только человек,.. для которого Хабаровский край является домом, который знает о жизни и проблемах наших жителей не понаслышке», — написал Емельянов.

В соответствии с его законопроектом, главой края может быть только тот, кто прожил в нем не менее 10 лет.

Емельянов выразил надежду, что другие депутаты поддержат изменения на предстоящих сессиях в сентябре.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, арестованного по подозрению в организации убийств в 2000-х годах.

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