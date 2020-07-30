ЕС не стал открывать границу с Россией

Европейский союз оставил границу с Россией закрытой после пересмотра списка стран, с которых сняты ограничения на поездки. Об этом пишет РИА «Новости».

ЕС не добавил никаких новых стран в список — исключил Алжир. Теперь в рекомендацияхвсего 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай.

В следующий раз Комитет постоянных представителей стран Евросоюза пересмотрит документ не раньше середины августа.

В России коронавирусом заразились почти 835 тысяч, выздоровели 629 тысяч, погибли около 14 тысяч человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 16 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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