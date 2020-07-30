МИД Белоруссии запросил у Киева данные по задержанным в Минске

МИД Белоруссии запросил у украинского посольства разъяснения относительно задержанных ранее в Минске 33 человек, у которых якобы есть гражданство Украины. Об этом говорится в сообщении белорусского внешнеполитического ведомства.

«У Петра Врублевского (временно поверенного в делах Украины в Белоруссии) запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Белоруссии», — сообщил МИД республики.

Также отмечается, что существует информация относительно участия некоторых задержанных в военных действиях в Донбассе.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ. Посол РФ был вызван в МИД Белоруссии.

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