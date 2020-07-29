Лукашенко поручил обратиться к России после задержания россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил обратиться к российским профильным структурам за разъяснениями ситуации после задержания граждан России под Минском, сообщает «БелТА».

Кроме того, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ и Telegram-каналам. Он подчеркнул, что у Белоруссии нет цели опорочить близкую страну. При этом, если задержанные россияне действительно виноваты, «надо из этой ситуации выходить достойно», отметил глава государства.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они являются гражданами РФ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко созвал срочное совещание Совбеза Белоруссии

— В Минске заявили о задержании 33 россиян, планировавших дестабилизировать обстановку

— Посольство РФ не получало от Белоруссии подтверждения о задержании россиян