Игорь Кобзев сдал подписи в свою поддержку в Иркутский облизбирком

В среду, 29 июля, рабочая группа при облизбиркоме в 14:00 приняла документы на регистрацию от кандидата на выборах губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, сообщает ИА «ИркСиб». Игорь Кобзев, исполняющий обязанности главы региона, предоставил 10 207 подписей избирателей, а также листы поддержки с 264 подписями муниципальных депутатов и глав, необходимых для прохождения муниципального фильтра. Это больше необходимого минимума.

«Сегодня предоставил подписи в избирательную комиссию для регистрации кандидатом в губернаторы Иркутской области. Подписи поставили муниципальные депутаты и более 10 тысяч жителей Иркутской области. Я признателен им за поддержку. Сегодня для меня самое главное – это доверие, и я сделаю так, чтобы его оправдать за время своей службы», - отметил Игорь Кобзев.

Сбор подписей прошел без трудностей и в положенные сроки. Наблюдатели отмечают, что в этом выборном цикле ни на кого не оказывалось давление, а жители области отдавали подписи, потому что врио губернатора отказался от поддержки политических партий и движений, сделав ставку не на политику, а на решение конкретных проблем людей.

«Я езжу по районам, встречаюсь с людьми. Проезжаю по тем же дорогам, по которым ездят жители, захожу в те школы и детсады, в которых обучаются и воспитываются их дети. Сегодня я вижу и сильные, и слабые стороны Иркутской области. Я вижу наказы избирателей, их основной посыл – повысить качество жизни. И это основная моя работа уже более семи месяцев на посту врио губернатора. Я сделают так, чтобы исполнить те наказы избирателей, которые сегодня звучат», - рассказал глава регион.

У избирательной комиссии Иркутской области есть 10 дней на проверку листов поддержки, подписей, а также сведений, указанных кандидатом.