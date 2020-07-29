США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной от COVID-19 другие страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

Он заявил, что когда вакцина будет разработана, то она быстро распространится по всей стране.

«Возможно, мы будем снабжать большим количеством вакцины другие части мира, как делаем это с аппаратами искусственной вентиляции легких», — добавил президент.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тысяч человек.

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