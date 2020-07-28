Экс-агент ФБР Стрзок выпустит книгу о Трампе

Книга бывшего агента контрразведки ФБР Питера Стрзока, который сыграл важную роль в расследовании возможной связи предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году c Россией, выйдет 8 сентября, заявил издатель Houghton Mifflin Harcourt Books & Media агентству AP.

Книга получила название «Компромисс: контрразведка и угроза Дональда Трампа». В книге будет представлен взгляд инсайдера на некоторые из самых сенсационных и политически значимых расследований в современной американской истории, таких как расследование о возможной связи предвыборной кампании Трампа с Россией.

Кроме того, в ходе анонсирования книги Стрзок заявил, что его работа призвана ответить на вопрос, как преследование Трампом своих личных интересов позволило президенту РФ Владимиру Путину «преуспеть за пределами самых смелых мечтаний Сталина».

Как сообщалось, 14 июля в продажу поступила книга племянницы главы Белого дома Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» — это мемуары о жизни ее семьи, и, главное, о ее дяде, 45-м президенте США Дональде Трампе.

В своей книге племянница президента заявила, что отец Дональда Трампа миллиардер Фред Трамп присваивал себе бюджетные деньги с помощью налоговых махинаций.

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