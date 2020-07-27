В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», — сказал Песков.

26 июля Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский позвонил Путину

— Путин обеспокоен высказываниями о Минских соглашениях на Украине

— В Совфеде увидели в звонке Зеленского Путину желание получить поддержку