В Кремле отреагировали на слова о том, что ФРГ против России в G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомменnирвоал слова главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что его страна выступает против возвращения России в состав «Большой семерки» (G7), передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Россия не стремится присоединиться к «семерке».

«Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами и обращениями, или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе в «семерке» — отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее с уществовал формат «Большой восьмерки», но его участники отказались от приезда в Сочи.

«Мы весьма удовлетворены эффективностью работы в других форматах, например, «Большая двадцатка» — подытожил Песков.

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