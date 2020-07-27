В Кремле отреагировали на слова о том, что ФРГ против России в G7
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомменnирвоал слова главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что его страна выступает против возвращения России в состав «Большой семерки» (G7), передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, Россия не стремится присоединиться к «семерке».
«Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами и обращениями, или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе в «семерке» — отметил представитель Кремля.
Песков напомнил, что ранее с уществовал формат «Большой восьмерки», но его участники отказались от приезда в Сочи.
«Мы весьма удовлетворены эффективностью работы в других форматах, например, «Большая двадцатка» — подытожил Песков.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Не вижу возможности»: Германия против возвращения России в G8