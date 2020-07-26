Пелоси придумала Трампу новое прозвище

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси придумала президенту страны новое прозвище, сообщает The Hill.

Пелоси назвала Трампа «мистером Сделай Еще Хуже» («Mr. Make Matters Worse»), комментируя его решения по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Он делал ситуацию хуже с самого начала – задержка, отрицание, «это обман», «он (коронавирус. – примечание «Газеты.Ru») исчезнет волшебным образом», и все остальное – и вот мы в этой ситуации», – заявила спикер.

Кроме того, она раскритиковала стремление Белого дома открыть школы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил, что спас «десятки тысяч жизней» от COVID-19

— Нэнси Пелоси назвала коронавирус «вирусом Трампа»

— «Будет хуже»: Трамп предупредил Америку о «коронакризисе»