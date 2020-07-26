Зеленский обсудил с Путиным освобождение удерживаемых в РФ украинских граждан
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронул вопрос освобождения удерживаемых на территории России украинских граждан. Об этом сообщила администрация главы Украины.
Зеленский в ходе беседы отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинцев, находящихся в Крыму и других регионах РФ, а также в Донбассе.
Стороны акцентировали внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже на «нормандском саммите». Также в контексте разговора обсуждалась важность проведения следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине.
Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
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