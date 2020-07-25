Президент Бразилии сдал отрицательный тест на COVID-19
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Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. Об этом он написал у cебя в Twitter.
«ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем», — написал президент.
Как сообщалось, у Болсонару был обнаружен коронавирус COVID-19. 65-летний Болсонару неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии и нарушал социальную дистанцию.
Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, в ней зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения коронавирусом.
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