Президент Бразилии сдал отрицательный тест на COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. Об этом он написал у cебя в Twitter.

«ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем», — написал президент.

Как сообщалось, у Болсонару был обнаружен коронавирус COVID-19. 65-летний Болсонару неоднократно подвергал сомнению реальность пандемии и нарушал социальную дистанцию.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19, в ней зафиксировано свыше 2,2 млн случаев заражения коронавирусом.

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