В Чечне высказались об идее вернуть графу «национальность» в паспорт

Появление в паспорте графы «национальность» не повлияет на межнациональные отношения, сказал первый замруководителя администрации главы и правительства Чечни Джамбулат Умаров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я не думаю, что эта идея как-то повлияет на атмосферу межнациональных отношений в России. Графа в паспорте — лишь констатация факта», — сказал Умаров.

Он подчеркнул, что это не должно быть поводом для политической дискриминации отдельных народов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минюсту добавить в паспорт указание национальности. Предполагается, что россияне смогут поставить отметку добровольно.

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