Китай и США могут провести торговые переговоры в августе

Китай и США могут в августе провести переговоры по первой части торговой сделки, заключенной в январе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, в переговорах будут участвовать вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Пекин и Вашингтон продолжают заявлять свою готовность придерживаться сделки, но в последнее время отношения между ними ухудшились. В частности, недавно страны потребовали закрыть генконсульства на территории друг друга.

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения 15 января. Согласно документу, Вашингтон обязался сохранить пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд. Китай, в свою очередь, пообещал закупить американские промышленные товары на $75 млрд, энергоносители — на $50 млрд, сельхозпродукцию — на $40 млрд, потратить на услуги — $35-40 млрд.

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