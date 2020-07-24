ОБСЕ призвала Ереван и Баку готовиться к переговорам по урегулированию конфликта

Минская группа ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан готовиться к переговорам по урегулированию приграничного конфликта на фоне сокращения активных боевых действий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление организации.

«Сопредседатели призывают стороны воспользоваться нынешним сокращением активных боевых действий, чтобы подготовиться к серьезным предметным переговорам с целью поиска всеобъемлющего решения конфликта», — говорится в заявлении.

Руководство группы подчеркивает, что обеим сторонам необходимо воздерживаться от провокационных заявлений и действий до начала переговоров.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пашинян отметил вклад России в урегулирование конфликта с Азербайджаном

— В Армении начались учения с российскими военнослужащими

— Путин обсудил с Совбезом ситуацию на азербайджано-армянской границе