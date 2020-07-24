Песков отрицает организацию акций в Хабаровске из-за рубежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что акции в Хабаровске были организованы из-за рубежа, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что правоохранители не допустят раскачивания ситуации.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объявил, что у него есть информация, что протесты в регионе подогреваются, в том числе, из-за рубежа.

Ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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