Дегтярев рассказал о перестановках в правительстве Хабаровского края

Три чиновника сменятся в правительстве Хабаровского края, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

Дегтярев рассказал, что удовлетворил заявление об увольнении первого заместителя председателя правительства Владимира Хлапова. Его место займет руководитель аппарата комитета, который Дегтярев возглавлял в Государственной думе, Александр Никитин.

Кроме того, врио губернатора удовлетворил заявление об уходе Захара Синяговского с поста советника главы региона. Синяговский намерен заняться партийной работой, пояснил Дегтярев.

Также направил заявление заместитель председателя правительства края Юрий Золочевский, Дегтярев ожидает его получения по почте, после чего заявление также будет удовлетворено.

Ранее президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края вместо арестованного по подозрению в организации убийств Сергея Фургала.

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