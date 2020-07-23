Россия засекретила способы защиты паспортов РФ от подделок

Президент России Владимир Путин подписал указ, который относит к государственной тайне сведения о защите паспортов и других документов, изготавливаемых по заказу МВД и Росгвардии. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Внести в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, … сведения о методах и способах защиты паспортов, иных изделий или полиграфической продукции, изготавливаемых по заказу МВД России, Росгвардии, от подделок, методах проверки их подлинности», — говорится в указе.

Отмечается, что такие данные предназначаются только для МВД, ФСБ и Росгвардии.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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