Россия отвергает претензии Японии по оборонным мероприятиям на Курилах

Россия отвергает претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом пишет ТАСС.

«Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах», — сказала Захарова.

Она уточнила, что острова по итогам Второй мировой войны перешли России, что закреплено в Уставе ООН.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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