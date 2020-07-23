Песков назвал главный принцип открытия российских границ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным принципом открытия российских границ является взаимность, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности», — отметил представитель Кремля.

Он напомнил, что решение по открытию границ принимает правительство и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Однако, по его словам, пока кабмин не делал никаких заявлений на этот счет.

Ранее в АТОР назвали страны, которые уже готовы принимать туристов из России: Турция, Куба, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет, ОАЭ и Доминикана.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.