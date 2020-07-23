В Кремле оценили возможность записать видео Путиным для ГА ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность записи видео Владимиром Путиным лидерам стран для Генассамблеи ООН.

По его словам, Кремль пока не понимает, какое будет участие в Нью-Йорке.

«Поэтому пока строить какие-то конкретные планы просто невозможно. В зависимости от того, как мы будем получать уточняющую информацию на этот счет, уже тогда будут вноситься различные предложения президенту», — передает корреспондент «Газеты.Ru» слова Пескова.

Он добавил, что планов на этот счет пока нет.

Ранее Генассамблея ООН предложила лидерам и министрам государств прислать свои выступления в видеоформате, для трансляции записей на неделе высокого уровня сессии ГА ООН в сентябре.

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