Экс-депутат Рады заявил об угрозе потери Украиной восьми областей

Украина может потерять восемь областей в случае нового майдана. С таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

Экс-парламентарий считает, что принятые в 2014 году реформы разрушили правоохранительную и другие системы.

По его словам, если на Украине начнутся волнения, то полиция не сможет противостоять гражданскому населению.

Мураев уверен, что в таком случае другие государства захотят воспользоваться ситуацией и займут территории, которые считают «исконно своими». Он отметил, что в зоне риска находятся восемь областей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В планах нет: Песков опроверг слухи о присоединении Донбасса

— Брошен Украиной: в Киеве рассказали про отказ от Донбасса

— Украинский политик рассказал об «отказе» Киева от Крыма и Донбасса